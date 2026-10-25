أمام النصر.. سيسيه وأوتكوس خارج حسابات الخلود

تأكَّد غياب الغيني سيدوبا سيسيه والليتواني إدجاراس أوتكوس، لاعبا فريق الخلود الأول لكرة القدم، عن مواجهة النصر، الخميس، في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وحسبَ مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية»، يواصل اللاعبان تنفيذ برنامجَي العلاج والتأهيل الخاصَّين بهما، لكن لن يكون في مقدورهما اللعِب ضد النصر، الذي يحتضن المباراة على ملعب «الأول بارك».

وغاب سيسيه عن مواجهة الاتفاق، السبت، ضمن الجولة الـ 11 بسبب إصابةٍ في عضلة الفخذ الخلفية، لحِقَت به خلال التدريبات.

وأصيب أوتكوس في مفصل القدم في التجمُّع الأخير لمنتخب بلاده، ومن المرجَّح عودته إلى التدريبات الجماعية بعد فترة التوقف المقبلة، وفق المصادر التي توقَّعت عودة سيسيه قبله.

ويبحث الخلود، أمام النصر، عن إيقاف سلسلة خسائره، على صعيد الدوري، التي بلغ عددها أربعَ خسائر، بدأت على يدَي فريق الرياض، خلال منافسات الجولة السابعة، وتواصلت أمام القادسية والفيصلي.

ويحتلُّ الفريق، الذي يدرِّبه الإنجليزي ديس باكينجهام، المركز التاسع في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة.