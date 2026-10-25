الخليج.. بدء تأهيل كينج ومشاركة الصعدي وحمسل

بدأ النرويجي جوشوا كينج، مهاجم فريق الخليج الأول لكرة القدم، تنفيذ برنامج تأهيليّ، لتجاوز الإصابة التي حالت دون استكماله مواجهة الأهلي، الجمعة في جدة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

واستأنف الخليج تدريباته، مساء الأحد على ملعبه في سيهات، بعد يوم راحة واحد، وشارك فيها الظهير سعيد آل حمسل والجناح نواف الصعدي، اللذين تماثلا للشفاء من إصابتين حرمتهما من الظهور أمام الأهلي، الذي فاز على فريقهما 4-1.

وفيما بدأ كينج التأهيل، داخل مقر النادي، أكمل اللوكسمبورجي أنتوني موريس، حارس المرمى، والفرنسي أنجيلو فولجيني، لاعب الوسط، برنامجيهما التأهيليين، وواصل الجناح فهد الرشيدي تنفيذ برنامجه.

وبقرارٍ من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، أدى اللاعبون الذين بدؤوا مباراة الجمعة تمارين لياقية داخل الصالة الرياضية وعلى أرضية الملعب، وخاض الباقون تدريبًا داخل الملعب شَمِل الجوانب البدنية والتكتيكية، في إطار الاستعداد لمواجهة الحزم، الخميس في الدمام، ضمن الجولة الـ 12.

ويحتل الفريق المركز الـ 10 في جدول ترتيب الدوري، برصيد 12 نقطة، من فوزين و6 تعادلات مقابل 3 خسائر.