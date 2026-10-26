كيال عن هدف رونالدو:لا نكتفي بتقرير الحكام

كشف لـ «الرياضية» طارق كيال، رئيس لجنة الامتثال في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن رفض اللجنة الاكتفاء بتقرير لجنة الحكام الرئيسة بشأن الهدف الذي احتُسِبَ باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، في المباراة أمام الفيصلي، الجمعة، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا انتظار إفادة رسمية من حكمها عبد الله العويدان، الإثنين، لحسم الجدل حول هوية مسجِّل الهدف.

وأوضح كيال، أن اللجنة ستدرس التقارير المتعلِّقة بالهدف في ظل الجدل حول إذا ما كان رونالدو هو الذي أحرزه، أم أن الكرة دخلت المرمى بالخطأ عن طريق البرازيلي أندري جيروتو، مدافع الفيصلي.

وقال: «ننتظر إفادة الحكم، الإثنين، وسندرس جميع التقارير. إذا اقتنعنا بها، فسنقرِّر التأييد، أو الرفض، وتسجيل الهدف بالقرار الصحيح، ثم الرفع إلى الرابطة لاعتماده».

ورفض رئيس لجنة الامتثال الكشف عن مضمون تقرير لجنة الحكام، أو هوية اللاعب الذي دُوِّن الهدف باسمه، مشدِّدًا على أن قرار اللجنة، بعد دراسة الملف، سيكون نهائيًّا وغير قابل للاستئناف، ولا يحقُّ لأي جهة، أو نادٍ رفضه.

وبيَّن كيال، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، الإثنين، لمناقشة تقارير الجولة الماضية، بما فيها تقارير المنسِّقين الإعلاميين، ومنسِّقي المباريات، ومديري الملاعب لرصد أي تجاوزاتٍ، تمهيدًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح.

وعن القرارات التي اتَّخذتها اللجنة منذ بداية الموسم، كشف كيال عن إصدار عديد من القرارات التي لا يُعلن عنها، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تعتمد أي قرار إلا بعد الاقتناع الكامل بصحته بعيدًا عن الانتماءات والميول.

واستشهد رئيس لجنة الامتثال بالنادي الأهلي، موضحًا أنه أكثر الأندية تعرُّضًا للغرامات الصادرة عنها منذ بداية الموسم.