ثلاثي القادسية يغيب عن السد

يفتقد فريق القادسية الأول لكرة القدم خدمات الأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، والإسباني ناتشو والإيفواري علي دياباتي، مدافعَي الفريق، خلال المباراة أمام السد القطري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفقًا لمصادر «الرياضية».

ويستضيف القادسية فريق السد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام الـ 09:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. ويدخل الفريق الشرقي المواجهة وهو في المركز السادس برصيد أربع نقاط، جمعها من فوزه على الوصل الإماراتي 2ـ1، وتعادله مع باختاكور الأوزبكي 1ـ1.

في المقابل، يتذيَّل الفريق القطري ترتيب البطولة دون نقاط بعد خسارته أمام استقلال طهران الإيراني 0ـ3، والهلال السعودي 0ـ2.