فيسينج يؤجّل التشكيل.. ويستبعد الشهري والكعبي

أجَّل الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حسم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نيفتشي فرجانة الأوزبكي إلى الاجتماع الفني الأخير قبل المباراة، فيما استبعد صالح الشهري، مهاجم الفريق، وراكان الكعبي، لاعب الوسط، من القائمة، وفقًا لمصادر «الرياضية». ويحلُّ الاتحاد ضيفًا على نيفتشي فرجانة على ملعب فارجونا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، الـ 04:45 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة. ويدخل الفريق الجدَّاوي اللقاء وهو في المركز الـ 11 برصيد نقطة واحدة بعد تعادله أمام الشمال القطري 1ـ1، وخسارته من شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2. في المقابل، يحتل الفريق الأوزبكي المركز السابع برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على القوة الجوية العراقي 1ـ0، وخسارته أمام النصر 1ـ3.