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الكلاسيكو أبيض

2026.10.26 | 01:08 am
حسم فريق ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة 2ـ1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو» ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد. (وكالات)
الكلاسيكو أبيض

الكلاسيكو أبيض

الكلاسيكو أبيض

الكلاسيكو أبيض

الكلاسيكو أبيض