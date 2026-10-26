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الكلاسيكو أبيض
2026.10.26 | 01:08 am
حسم فريق ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة 2ـ1 خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو» ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، الأحد. (وكالات)
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