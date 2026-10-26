تغييرات «الكلاسيكو» استثنت عبد الكريم

بات المصري حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، أول لاعبٍ من بلاده يدخل إلى قائمة مواجهة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد، والذي كسِبها الضيوف 2-1، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 10 من الدوري «لا ليجا».

وضمّ المدرب الألماني هانسي فليك المهاجم، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى قائمة «البلوجرانا»، وأبقاه على مقاعد الاحتياط حتى صافرة النهاية.

وأجرى فليك أربعة تبديلات لم تشمل عبد الكريم، حيث دفع بالمهاجمين البرازيلي جابرييل جيسوس، والألماني كريم أديمي، والهولندي فرينكي دي يونج، لاعب الوسط، والظهير الإسباني أليخاندرو بالدي.

ودخل المصري بديلًا خلال اثنتين من مباريات فريقه الموسم الجاري، وبقِيَ احتياطيًا في 10، منها ثلاثٌ ضمن دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة وحيدة، غاب عن القائمة، للمشاركة في إحدى مباريات فريق برشلونة أثليتيك «الرديف».

وتعاقد برشلونة مع عبد الكريم، مطلع فبراير الماضي، بصيغة الإعارة من الأهلي المصري.

ومع انتهاء الموسم الماضي، حوَّل الإعارة إلى انتقالٍ دائم، وصعّد اللاعبَ من الفريق الرديف إلى الفريق الأول، ووقع معه عقدًا لثلاثة مواسم.

ومع بروز اللاعب خلال الموسم التحضيري، جدّد النادي عقده، مُوقّعًا معه حتى 2030.