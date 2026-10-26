ثنائية مبابي تسقط برشلونة في الـ«كامب نو»

سجل كيليان مبابي هدفًا قرب نهاية كل ​شوط ليقود ريال مدريد للفوز 2-1 على مضيفه برشلونة، الأحد، وتقليص الفارق الذي يفصله خلف منافسه الكاتالوني في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى ثلاث نقاط.

وعلى ملعب «كامب نو» تقدم ‌ريال مدريد ‌في النتيجة عن ​جدارة ‌في ⁠الدقيقة ​41 عن ⁠طريق مبابي، الذي اصطدمت به محاولة جيرارد مارتن لاعب برشلونة لتشتيت تمريرة عرضية منخفضة لعبها يان ديوماندي من الجهة اليسرى بعدما تلقى الكرة من مارك ⁠كوكوريا الذي ضيق الخناق ‌على لامين ‌يامال.

وفي الدقيقة 61 ​أدرك رافينيا ‌التعادل بتسديدة منخفضة بيسراه من داخل ‌منطقة الجزاء بعدما تلقى الكرة من بيدري إثر ركلة ركنية قصيرة.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط ‌الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني مستغلًا تمريرة متقنة من ⁠إدواردو كامافينجا.

بهذه ⁠النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر، الذي تكبد خسارته الأولى في الدوري الموسم الجاري والثانية تواليًا بعد سقوطه 4-2 أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء في دوري ​أبطال أوروبا. ​ويحتل أتليتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 25 نقطة.