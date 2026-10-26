مبابي: فوز مدريد أهم من بلوغي المئة هدف

كشف الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، صاحب هدفي فوز «الملكي»، على برشلونة، الغريم التقليدي «2ـ1»، في «الكلاسيكو» ضمن منافسات «لاليجا»، عن أن بلوغه حاجز المئة هدف بقميص مدريد مجرد تفصيل.

وقال مبابي في تصريح بثّته قناة ريال مدريد، الإثنين: «أنا سعيد جدًا. أعتقد أن الجميع يعرف أنني أحب تسجيل الأهداف، وأحب مساعدة الفريق بهذه الطريقة، لكنني أعتقد أن هذا مجرد تفصيل، الأهم هو فوز الفريق، وأعتقد أنه سيمنحنا ثقة كبيرة كمجموعة».

وأضاف المهاجم الفرنسي صاحب الـ27 عامًا: «بصراحة، نجم «الكلاسيكو» الحقيقي كان الفريق، لأننا كنا نعلم أن علينا تقديم مباراة كبيرة، مباراة توجب علينا خوضها كالرجال، الفوز رسالة جيدة، لكن لا يمكننا أن نظن أن الموسم انتهى، في الأسبوع المقبل، ضد راسينج سانتاندر على ملعبهم، علينا أن نظهر الحدّة ذاتها».

وبعد موسمين من دون ألقاب كبرى، أكد مبابي أيضًا على أنه إذا أراد لاعبو ريال الفوز بالألقاب الموسم الجاري فعليهم فعل ذلك معًا، كفريق، متابعًا: «عندما ننظر إلى اللاعبين الموجودين هٌنا، فإن من يدّعي غياب الجودة يكون كاذبًا».

وسمحت ثنائية النجم الفرنسي، للريال بإلحاق الخسارة الأولى ببرشلونة في الدوري الإسباني الموسم الجاري، بعد 9 انتصارات تواليًا والعودة إلى سباق اللقب، حيث بات يتأخر عن عملاق كاتالونيا المتصدر بفارق 3 نقاط فقط «27 مقابل 24».

ورفع مبابي رصيده في ترتيب الهدافين إلى 11 هدفًا في «لاليجا» الموسم الجاري، بفارق هدفين عن المتصدر البرازيلي رافينيا، صاحب الهدف الوحيد لبرشلونة في «الكلاسيكو».