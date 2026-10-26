الكرة الذهبية.. نجمان في مقدمة سباق محتدم.. فمن ينتصر في الـ«بالاديوم»؟

يُعرف مسرح «لندن بالاديوم»، في العاصمة الإنجليزية، بعروضه الموسيقية والمسرحية والتلفزيونية المتنوعة، منذ أن افتتح في منطقة سوهو 1910، فكان شاهدًا على تصوير ذروة أحداث فيلم الإثارة والجواسيس الكلاسيكي، «الخطوات الـ 39»، للمخرج ألفرد هيتشكوك 1935، واحتضن حفلًا ضخمًا لفرقة «بيتلز» 1963، وحفل جوائز «بافتا» في عدة مناسبات، وغيرها من الحفلات والاستعراضات والأحداث.

ويضيف هذا المسرح، الإثنين، حدثًا جديدًا إلى جدوله، وعلى وقع مختلف من الإيقاع والأنغام والإبداع، فمقاعده الـ 2286 ستُحجز لألمع الأسماء في عالم كرة القدم، عندما يستضيف حفل مجلة «فرانس فوتبول» السنوي، معلنًا عن هوية أفضل لاعب في العالم، والذي سيحمل جائزة الكرة الذهبية على مسرح الـ «بالاديوم»، أمام عدسات المصورين ومئات المصفقين، وملايين المتابعين حول العالم.

وتعجّ قائمة المرشحين، والتي أعلنت عنها المجلة الفرنسية في 8 سبتمبر، بكوكبة من أفضل النجوم في عالم المستديرة، ولكل منهم ترسانته من المعطيات التي تجعله منافسًا، إلا أن حصر فترة التقييم بين 3 أغسطس 2025 و19 يوليو 2026 قلّص قائمة المرشحين الحقيقيين، وسط تركيز أغلب الصحف والمواقع والوسائل الإعلامية العالمية على سباق محتدم بين نجميْن اثنيْن يحملان فرصًا متشابهة بالفوز، وحظوظًا أعلى من بقية المنافسين.

ويُعدّ هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا، أحد طرفيْ مقدمة السباق نحو الجائزة، عطفًا على أرقامه اللافتة فرديًا، إذ حصل على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية عن موسم 2025ـ2026، فيما وصلت محصلته الإجمالية من الأهداف في جميع المسابقات إلى 73 هدفًا، وهو رقم لم يسبق لأي لاعب آخر أن وصل إليه خلال موسم واحد، سوى ليونيل ميسي قبل 14 عامًا.

وبعيدًا عن أرقامه المحلية، سجل كين 14 هدفًا في رحلة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال، والتي انتهت في نصف النهائي، مع تمريرتيْن حاسمتيْن، ليصل مجموع مساهماته التهديفية أوروبيًا إلى 16، وهو الرقم الأعلى في موسم دوري الأبطال، مناصفة مع كيليان مبابي وخفيتشا كفاراتسخيليا، علمًا أنّه سجل في جميع مباريات خروج المغلوب، كما سجل 6 أهداف مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم.

وعلى الصعيد الجماعي، تُوّج كين بالثلاثية المحلية في ألمانيا، ووصل إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال وكأس العالم، ليكون له سيرة ذاتية مميزة على الصعيديْن الفردي والجماعي خلال الموسم، لكن سيرته لم تخلُ من بعض النقاط السلبية، وأبرزها اكتفائه بهدف وحيد في مراحل الإقصاء من كأس العالم، وتفوّق جود بيلينجهام، زميله ومواطنه، عليه في عدد الأهداف الإنجليزية في المونديال.

وإلى جانب كين، يشكّل لامين يامال، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، الطرف الثاني في السباق المزدوج المحتدم نحو الجائزة، إذ كان له 45 مساهمة تهديفية مع برشلونة والمنتخب الإسباني خلال موسم 2025ـ2026، والذي شهد فوزه بلقبيْ الدوري والسوبر محليًا، واعتلائه منصة كأس العالم مع منتخب بلاده.

وحصل يامال على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، إذ كان أفضل صانع أهداف في رحلة برشلونة نحو اللقب، كما سجل 10 مساهمات تهديفية في دوري أبطال أوروبا، وهو يتسلح كذلك بشعبية جارفة، نظرًا لعمره الصغير وأسلوب لعبه الساحر وتأثيره الذي يلفت أنظار المشجعين والمتابعين.

وعلى الرغم من كثرة نقاط القوة التي تقوده إلى مقدمة السباق، إلا أن موسم يامال شهد هو الآخر بعض النقاط السلبية، ولعل أبرزها تأثيره الفردي المحدود في نهائيات كأس العالم، واكتفائه بمساهمة تهديفية وحيدة، وفوز زميله رودري بجائزة أفضل لاعب في المونديال، وحصول باو كوبارسي، زميله الآخر، على جائزة أفضل لاعب صاعد.

وتحظى عدة أسماء أخرى بفرص قائمة للمنافسة، على الرغم من أفضلية كين ويامال، ومن ضمنها كيليان مبابي، الذي تألق فرديًا مع ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، وحصل على جائزة الهداف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم، إلا أن سرعة مبابي في سباق الكرة الذهبية تأثرت بعدم حصوله على أي لقب جماعي، إذ حلّ ثانيًا في ترتيب «الليجا»، ورابعًا في نهائيات كأس العالم، ورحلته في دوري الأبطال انتهت عند حدود الدور ثمن النهائي.

ومن ناحيته، استمر ليونيل ميسي بتسجيل أرقام لافتة مع إنتر ميامي، فجمع بين لقبيْ أفضل هداف وأفضل صانع للأهداف في الدوري الأمريكي، لكن بعده عن المسرح الأوروبي قد يؤثر على فرصه، والتي كانت لتكون أعلى لو حافظ المنتخب الأرجنتيني على لقبه بطلًا للمونديال، علمًا أنّ ميسي حصل على الكرة الفضية والحذاء الفضي في المونديال الأمريكي.

وشهد موسم 2025-2026 دخول اسم جديد بسرعة البرق إلى لائحة ألمع النجوم في عالم المستديرة، وهو مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي، إذ كان له 61 مساهمة تهديفية في جميع مسابقات الموسم، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، وكان أفضل صانع للأهداف في البوندسليجا ودوري الأبطال وكأس العالم، لكن كثيرون يعتبرونه ثاني أفضل اللاعبين في بايرن ميونيخ بعد كين، ما يضعّف حظوظه في سباق الكرة الذهبية.

ويحضر في هذا السباق اللاعبان اللذان توجّا بالنسختيْن الأخيرتيْن من جائزة الكرة الذهبية، أولهما الإسباني رودري، الفائز بالجائزة عام 2024، والآخر هو الفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل اللقب من العام الماضي.

وكان رودري أحد أبرز المفاتيح في طريق المنتخب الإسباني نحو نجمته المونديالية الثانية، واختير أفضل لاعب في النسخة، إضافة إلى فوزه بلقبيْن محليين مع مانشستر سيتي قبل انتقاله إلى برشلونة صيفاً، لكن الأرقام الفردية لا تقف إلى جانبه، إضافة إلى التركيز الكبير من إعلام برشلونة على لامين يامال، زميله في النادي الكاتالوني والمنتخب الإسباني.

ومن ناحيته، كان عثمان ديمبيلي أحد أبرز النجوم في طريق باريس سان جيرمان نحو الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وسجل 10 مساهمات تهديفية في دوري الأبطال، بالإضافة إلى 8 في نهائيات كأس العالم، إلا أنّ موسمه الأخير شهد فترات من عدم الثبات في المستوى والعطاء الرقمي، إضافة إلى عامل الإصابات الذي أبعده عن 19 مباراة.

ومن بين الأسماء الأخرى المتوقع حضورها ضمن العشر الأوائل في هذا السباق، لا بد من ذكر إرلينج هالاند، الفائز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي، والذي قاد منتخب النرويج نحو ربع نهائي كأس العالم، والإنجليزي ديكلان رايس الفائز بطل الدوري الإنجليزي ووصيف دوري أبطال أوروبا مع أرسنال، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الفائز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة المرشحين اسماً وحيداً جمع بين اللقبيْن الأبرز في الموسم، أي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم، وهم الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى لاعبيْن من دوري "روشن" السعودي، وهما جوليان كينيونيس، هداف الدوري في موسم 2025-2026، والذي قدّم أداء لافتاً مع منتخب المكسيك في نهائيات كأس العالم، وساديو ماني، حامل لقب "روشن" مع النصر، ووصيف كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب السنغالي.