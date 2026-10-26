تصنيف التنس.. زفيريف يقلص الفارق وإيلينا تعزز الصدارة

حافظ الإيطالي يانيك سينر، نجم التنس، على المركز الأول في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب «ايه تي بي» الصادر، الإثنين، لكن الفارق مع منافسه الألماني ألكسندر زفيريف تقلص مجددًا، ما يتيح إمكانية أن يتجاوزه الأخير في نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يلعب سينر منذ تتويجه بالنسخة الأخيرة ببطولة «ويمبلدون»، وانسحب من ختام الموسم، بسبب إصابة في ركبته، ما شرع الطريق أمام زفيريف للسعي إلى المركز الأول.

وفاز ابن هامبورج، البالغ 29 عامًا، الموسم الجاري ببطولتي رولان جاروس والولايات المتحدة المفتوحة، وضمن إنهاء 2026 في صدارة التصنيف.

وبات الفارق بين اللاعبين 700 نقطة فقط، وسيصبح زفيريف المصنف الأول عالميًا إذا بلغ ربع نهائي دورة فيينا «500 نقطة» التي تنطلق قريبًا.

وحقق الفرنسي أرتور فيس، صاحب الـ22 عامًا، أفضل تصنيف في مسيرته بوصوله إلى المركز الثامن عالميًا متقدمًا بمركزين، في حين تراجع الأسترالي أليكس دي مينور للمركز العاشر.

ولدى السيدات، عززت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المتوجة بدورة نينجبو «500 نقطة» الأحد، صدارتها لتصنيف رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي ايه».

وتتقدم الكازاخستانية البالغة 27 عامًا، التي أحرزت في الصين اللقب الخامس عشر في مسيرتها، بـ1951 نقطة عن وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، بعدما أزاحتها عن الصدارة في منتصف سبتمبر الماضي.

واستعادت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، المركز الثامن على حساب التشيكية ليندا نوسكوفا.