الاتحاد القاري يعلن مواعيد وملاعب نهائيات آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا «السعودية 2027»، الإثنين، اكتمال برنامج مباريات البطولة، وتأكيد مواعيد انطلاق جميع المباريات والملاعب المستضيفة، استعدادًا لانطلاق المنافسات في السعودية خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

وتستضيف السعودية للمرة الأولى نهائيات كأس آسيا، في نسختها التاسعة عشرة، بمشاركة 24 منتخبًا تتنافس في 51 مباراة تلعب على ثمانية ملاعب في الرياض وجدة والخبر.

وتنطلق البطولة، الخميس 7 يناير المقبل، بمواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره الفلسطيني عند الـ 08:00 مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، الذي يتسع لنحو 72 ألف متفرج.

وتستمر منافسات دور المجموعات حتى 20 يناير المقبل، على أن ينطلق دور الـ16 في 22 يناير المقبل، فيما تجرى مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 يناير المقبل، والدور نصف النهائي يومي 1 و2 فبراير المقبل.

وتختتم منافسات البطولة 5 فبراير بالمباراة النهائية، عند الـ 08:00 مساءً على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، لتتويج بطل النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا.

وروعي في إعداد البرنامج النهائي وتوزيع المباريات على الملاعب ومواعيد انطلاقها، المتطلبات التنظيمية والتجارية ومتطلبات البث، إلى جانب الترتيبات المحلية الهادفة إلى تعزيز الحضور الجماهيري وتقديم تجربة متكاملة للمشجعين.

وتحتضن ثمانية ملاعب موزعة على المدن الثلاث مباريات البطولة الـ51، بواقع خمسة ملاعب في الرياض، وملعبين في جدة، وملعب واحد في الخبر، فيما اعتمدت جميع مواعيد المباريات «وفق التوقيت المحلي للسعودية».