بعد سباق أمريكا.. راسل: لا أملك إجابة حول أدائي

أوضح البريطاني جورج راسل، سائق فريق مرسيدس، أنه يحاول إيجاد تفسير لأدائه بعد أن حل ثامنًا في سباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1»، الأحد، والذي فاز به زميله في الفريق كيمي أنتونيلي وبات قريبًا من إحراز اللقب.

وانطلق السائق البريطاني من المركز السادس في حلبة أوستن وتلقى عقوبة مدتها خمس ‌ثوان بسبب ‌حادث مع سائق مكلارين أوسكار بياستري وقال ​إنه ‌لا ⁠يملك ​تفسيرًا لضعف ⁠وتيرته سوى أنه «لم يكن سريعًا بما يكفي».

وقال راسل لشبكة «سكاي سبورتس»، الإثنين : «يتعين علي محاولة فهم السبب. من الغريب أن يكون أداؤك أسوأ بكثير من المتوقع لذا آمل أن تكون هناك بعض التفسيرات في مكان ما. لكن، على أي حال، لا أملك إجابة».

وبهذه النتيجة، أصبح أنتونيلي على وشك التتويج باللقب إذ أصبح في ⁠متناوله بالتأكيد في المكسيك مطلع الأسبوع المقبل، ‌بينما يظل راسل أقرب منافسيه لكنه ‌يتأخر حاليًا بفارق 123 نقطة في ​حين أن الحد الأقصى للنقاط المتبقية ‌ويمكن جمعها هو 125 نقطة.

وأضاف راسل «لم تكن الوتيرة ‌جيدة في المرحلة الأولى.. لكن عندما خرجت من حارة الصيانة مستعينًا بالإطارات الصلبة، قمت على الأرجح بست لفات كنت أسير فيها بنفس سرعة كيمي. لكن بعد ذلك لحقت بأوسكار ولم أستطع تجاوزه».

وتابع «ست لفات ‌جيدة، و50 لفة سيئة. أريد أن أفهم لماذا كانت الوتيرة سيئة للغاية في المرحلة الأولى؟».