آل خليفة لـ«الرياضية»: اللجان تدرس حيثيات تأجيل مواجهة النصر والوصل

أوضح الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن اللجان المختصة في الاتحاد لا تزال تتابع مستجدات القرار الخاص بتأجيل مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام ضيفة الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وتدرس حيثياته.

وقال في حديث خاص لـ«الرياضية»، الإثنين: «اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي، تتابع كافة التفاصيل وتدرس جميع الأمور والحيثيات كاملة، والأمر لا يقتصر على رئاسة الاتحاد فقط».

وأضاف: «نتابع جميع الأمور والمستجدات بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن كل شيء من خلال النظام».

وكان من المقرَّر أن يواجه النصر الفريق الإماراتي، الإثنين، على ملعب «الأول بارك» في ثالث جولات مجموعة الغرب.

وقرَّرت إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، الأحد، إعادة جدولة المباراة. وسيُعلن لاحقًا موعدها الجديد.

وفور صدور القرار القاري، سارع الاتحاد السعودي لكرة القدم بإصدار بيان مساء الأحد، أوضح خلاله أن ترتيبات استضافة مباراة فريق النصر وضيفه الوصل الإماراتي، كانت قد اكتملت بالفعل، مؤكدًا استعداده لتقديم الدعم والمساندة في أي إجراءاتٍ نظامية تتخذها الأندية السعودية لحفظ حقوقها.

وأوضح أن الاتحاد استكمل كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال بعثة الوصل، بالتنسيق مع نادي النصر والجهات ذات العلاقة. وشَمِل ذلك إصدار تصاريح الطيران، وتوفير كافة المتطلبات التنظيمية واللوجستية، وإشعار الاتحاد الآسيوي بذلك عبر مخاطباتٍ رسميةٍ، إلى جانب التنسيق مع الاتحاد الإماراتي ونادي الوصل، وإشعارهما باكتمال كافة الترتيبات، وجاهزية استقبال البعثة.

وأشار البيان إلى وصول مراقب المباراة، وطاقم الحكام المكلَّف بإدارتها إلى الرياض في وقتٍ سابقٍ، استعدادًا لإجراء المباراة وفق موعدها المحدَّد، في تأكيدٍ على اكتمال الترتيبات المتعلقة بالاستضافة، مختتمًا البيان بتقديم الدعم الكامل لنادي النصر وجميع الأندية السعودية المشارِكة في المنافسات الخارجية، واستعداده لتقديم كافة صور الدعم والمساندة في أي إجراءاتٍ نظاميةٍ تتخذها الأندية لحفظ حقوقها.