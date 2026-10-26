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نيوم.. حصة ومغادرة

2026.10.26 | 02:37 pm
أجرى لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي سبقت مغادرة البعثة لمواجهة الشباب العُماني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الخليج، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ نيوم)
نيوم.. حصة ومغادرة

نيوم.. حصة ومغادرة

نيوم.. حصة ومغادرة

نيوم.. حصة ومغادرة

نيوم.. حصة ومغادرة