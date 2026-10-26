نيوم.. حصة ومغادرة

أجرى لاعبو فريق نيوم الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية صباحية في مقر النادي سبقت مغادرة البعثة لمواجهة الشباب العُماني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الخليج، الثلاثاء (المركز الإعلامي ـ نيوم)