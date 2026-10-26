أمام الفيصلي الأردني.. البلوي يبدأ المهمة مع التعاون

يبدأ حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي التعاون الجديد، مهامه رسميًا، الإثنين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت إدارة نادي التعاون قد أعلنت، الجمعة الماضي، عبر حساب النادي الرسمي في منصة «إكس» قرار تعيين البلوي رسميًا.

ونشرت «الرياضية» عن مصادر خاصة، الأربعاء، أن إدارة التعاون تعتزم تعيين البلوي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي القصيمي تعمل على معالجة تراجع نتائج «التعاون» وإعادة ترتيب الأوراق الإدارية والفنية داخل الفريق.

وتابع البلوي الفريق عن قرب خلال المواجهة الماضية أمام الرياض والتي خسرها التعاون بنتيجة 0ـ2، من خلال وجوده في المنصة الشرفية من أجل مشاهدة الفريق واللاعبين قبل تسلمه زمام الأمور رسميًا، على أن يسجل ظهوره الرسمي الأول ضمن الجهاز الإداري الميداني في المباراة المقبلة للفريق أمام الفيصلي الأردني في الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتسعى الإدارة التعاونية برئاسة بدر الغنام للاستفادة من الخبرة العريضة التي يمتلكها البلوي في الشأن الإداري الرياضي، لإعادة صياغة المسار الإداري للخروج من دائرة النتائج السلبية التي رافقت الفريق منذ بداية الدوري.