«البحر الأحمر» تسلم أول رخصة تشغيل في مرسى بحري

سلّمت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الإثنين، شركة إعمار المدينة الاقتصادية أول رخصة لتشغيل مرسى بحري سياحي تصدرها الهيئة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك لتشغيل مرسى «البيلسان».

وشهد تسليم الرخصة حضور الدكتورة مريم فيكتشلو، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للبحر الأحمر، ومازن بن زكي الصالح، الأمين العام المكلف لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتدعم هذه الخطوة تنظيم تشغيل المرسى وفق متطلبات السلامة وحماية البيئة وجودة الخدمات، وتسهم في توسيع شبكة المراسي السياحية المرخصة على ساحل البحر الأحمر.

وتتيح الرخصة للمشغّل إدارة المرسى وتشغيله، مع التزامه بتنظيم عمليات الرسو، وتقديم الخدمات الأساسية لليخوت والوسائط البحرية السياحية، وتوفير الكوادر المؤهلة ومعدات الإنقاذ، وإعداد خطط الطوارئ.

ويأتي إصدار الرخصة تطبيقًا للائحة التنظيمية لتصميم وتشغيل المراسي البحرية السياحية، التي تنظم تصميم المراسي وأعمال مشغليها، وتحدد متطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية.

يُذكر أن الطاقة الاستيعابية لمرسى «البيلسان» تبلغ 57 قارب نزهة، ويضم ناديًا لليخوت يوفر مرافق وخدمات تدعم الأنشطة البحرية والترفيهية، بما يعزز تجربة الزوار وملاك القوارب واليخوت.