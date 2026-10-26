الاتحاد يطارد انتصاره الأول أمام نيفتشي

يبحث فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يحل ضيفًا على نيفتشي الأوزبكي، الإثنين، عند الـ 04:45 مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب الاستقلال في مدينة فرغانة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

ويدخل الاتحاد المواجهة محتلًا المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل مع الشمال القطري 1ـ1 في الجولة الأولى، قبل خسارته أمام شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2 في الثانية، فيما يأتي نيفتشي في المركز السابع بثلاث نقاط، جمعها من الفوز على القوة الجوية العراقي، قبل أن يخسر أمام النصر السعودي 1ـ3.

وتضع هذه النتائج الاتحاد تحت ضغط تحقيق الفوز لتحسين موقعه في جدول الترتيب وتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، بينما يتطلع أصحاب الأرض إلى استثمار عاملي الملعب والجمهور لتعويض خسارتهم الأخيرة.

ويقود الاتحاد الألماني ينز فيسينج، فيما يشرف على نيفتشي المدرب الأوزبكي إسلام إسماعيلوف. ويعوّل على عناصره الهجومية، يتقدمهم النيجيري جورج إيليخينيا والهولندي ستيفن بيرجوين، لزيادة الفاعلية أمام المرمى وتجاوز عقبة منافسه.

في المقابل، يبرز في صفوف الفريق الأوزبكي المهاجم زوران ماروسيتش وأليشر أوديلوف، اللذان يمثلان خيارين مهمين في الثلث الأخير، مع قدرة نيفتشي على تهديد المنافس عبر التحولات الهجومية.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للاتحاد، الذي يحتاج إلى تصحيح مساره القاري وتفادي تعثر جديد قد يعقّد حساباته في سباق التأهل، في حين يمنح الفوز نيفتشي فرصة لتعزيز رصيده والتقدم في الترتيب.