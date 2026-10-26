بيع صقر المويلح بـ211 ألف ريال

شهد مزاد المركز الوطني للصقور، الأحد، عرض فرخ شاهين، طرح المويلح، واشترك في طرحه تسعة طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ مائة ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 211 ألف ريال.

ويقتصر استقبال الصقور في المزاد على فروخ الشاهين البحري المهاجر التي تُطرح داخل السعودية، ولا يشمل الشاهين القرناس والصقر الحر، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما.

ويستمر استقبال صقور الطرح المحلي على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية, ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.

ويوفر المركز الوطني للصقور العديد من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل فرق المركز في مختلف المناطق مالك الصقر «الطاروح»، ويتكفَّل المركز بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور «الطواريح» إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات المركز على منصات التواصل الاجتماعي.