الرفاعي: موقف النصر قانوني والآسيوي لا يستند على اللوائح

أوضح لـ«الرياضية» الدكتور أيمن الرفاعي، المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي سابقًا، أن قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة لا يستند على أي لائحة أو نص قانوني وجاء عامًا ومبهمًا.

وقال الرفاعي: «أولًا قرار الاتحاد الآسيوي الصادر لا يستند على أي لائحة أو نص قانوني وإنما جاء عامًا ومبهمًا. وثانيًا، جميع الظروف مناسبة لتنظيم المباراة من جميع النواحي ولا يوجد ما يعيق لعبها، وثالثًا، عدم لعب المباراة أو امتناع فريق عنها لابد أن يكون ضمن اللوائح المنظمة للبطولة، ولا يوجد هناك نص يدعم موقف نادي الوصل للاعتذار والأدهى والأمر هو موافقة الاتحاد الآسيوي على التأجيل دون إخطار الفريق الآخر ومناقشة الجهة المسؤولة عن تنظيم المباراة وعن الأوضاع الحالية، خاصةً وأن الأسبوع الماضي شهد جولة من دوري «روشن» بالإضافة إلى عودة حركة الطيران إلى وضعها الطبيعي».

وأضاف رئيس لجنة الانضباط والأخلاق سابقًا: «موقف النصر قانوني إلى حد كبير وخاصةً أن الاتحاد السعودي أبدى كامل استعداده بالدعم وتقديم جميع ما يثبت صحة موقف النادي، ولكن للأسف موقف الاتحاد الآسيوي مع الأندية السعودية معروف بالسلبية والإجحاف، فشاهدنا كيف ظُلم نادي النصر في قضيته الأخيرة مع بيرسبوليس، وكذلك الهلال في موضوع استكمال القائمة، فجميع هذه الأمور لم يأخذها الاتحاد الآسيوي بعين الاعتبار من إعطاء الحق لنادي النصر بإثبات عدم نظامية مشاركة لاعب بيرسبوليس، وتأجيل مباراة الهلال ليتمكن من استكمال القائمة والأخذ بالقوة القاهرة والظروف المحيطة».

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن، الأحد، إعادة جدولة مواجهة النصر أمام ضيفه الوصل الإماراتي، المقرر تنظيمها على ملعب «الأول بارك» في الرياض، الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار الاتحاد القاري إلى أنَّ الموعد الجديد وتوقيت انطلاقة المباراة سيعلن عنهما في الوقت المناسب دون تحديد أي موعد آخر.