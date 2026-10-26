هزائم برشلونة أمام الكبار تفتح النار على فليك

عاد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، إلى أرض الواقع، بعد بداية موسم قوية، إثر خسارته أمام ريال مدريد، الغريم التقليدي «1ـ2» في «لاليجا»، في الهزيمة الأولى خلال موسم 2026ـ2027، والثانية بالمجمل، بعدما سقط أمام باريس سان جيرمان الفرنسي «2ـ4» في دوري أبطال أوروبا.

وأعادت الهزيمتان تواليًا اللتين تلقاهما الفريق الكتالوني الشكوك بشأن قدرة بطل إسبانيا على مجاراة أقوى المنافسين، بعدما سيطر فريق الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، على الساحة المحلية خلال الموسمين الماضيين، محققًا لقب الدوري مرتين متتاليتين، لكن مع إخفاق ملحوظ على الساحة الأوروبية في المواعيد الكبرى والمباريات ذات الضغط العالي.

وقدّم العملاق الكاتالوني كرة قدم هجومية الموسم الجاري، وفاز في أول 11 مباراة له في كافة المسابقات، لكن عندما ارتفع مستوى المنافسة اختلفت الصورة تمامًا.

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان، بطل أوروبا في العامين الأخيرين، في باريس، العاصمة الفرنسية، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة، في مباراة أظهرت أنه لا يزال بعيدًا عن مستوى فريق مواطنه لويس إنريكي.

وتضاعفت المعاناة بعد الهزيمة على أرضه أمام ريال مدريد 1ـ2، في الدوري الإسباني، حيث انكشفت مجددًا هشاشة خطه الدفاعي.

وكان التعادل سيُعد نتيجة مقبولة، ويحافظ على تقدمه بفارق ست نقاط، عن ريال مدريد في «لاليجا»، لكنه ترك مساحات شاسعة استغلها «لوس بلانكوس» في الدقائق الأخيرة.

وقبل النهاية بثلاث دقائق، انطلق الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب الوسط البديل، نحو المرمى قبل أن يمرر الكرة إلى مواطنه كيليان مبابي، الذي سجل هدفه الرقم 100 بقميص ريال مدريد، والثاني له في المباراة مانحًا فريقه الفوز.

وقال فليك للصحافيين بعد نهاية المباراة: «في النهاية، وفي المباريات الكبيرة جدًا، تكون التفاصيل الصغيرة مهمة، وهي التي تحسم المباريات وتحدد اتجاهها، واليوم لم تكن في صالحنا، نعرف ما الذي يجب أن نطوره، نتحدث عن ذلك في كل حصة تدريبية، سنفعل ذلك، ولست قلقًا بشأن هذا الأمر، الخسارة جزء من كرة القدم أيضًا، لكننا تعرضنا لهزيمتين هذا الأسبوع، وهذا كثير جدًا».

وعلى الرغم من إنفاق مبالغ كبيرة هذا الصيف على التعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون، ورودري هرنانديز وآخرين، ومحاولة ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، فإن برشلونة لم يتعاقد مع قلب دفاع جديد، وبدلًا من ذلك، واصل فليك الاعتماد على جيرارد مارتين، الذي تحول من مركز الظهير الأيسر إلى قلب الدفاع، إلى جانب باو كوبارسي.

ووفقًا للمختصين الفنيين، قدّم مارتين أداء جيدًا نسبيًا بالنظر إلى محدوديته الفنية وتغييره لمركزه، لكنه بدا عاجزًا أمام مبابي، وأدى تشتيته السيئ للكرة إلى الهدف الأول لريال مدريد عندما ارتطمت بالمهاجم الفرنسي المندفع وعانقت شباك جوان جارسيا، حارس المرمى.

ونجح مارتين لاحقًا في إيقاف الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، ومبابي في موقف هجومي اثنين ضد واحد مطلع الشوط الثاني، وهو ما كشف عن مشكلة هيكلية أوسع يعاني منها برشلونة، تتمثل في تقدم دفاعي والذي يعتمده الفريق ليصبح سهل الاختراق عندما لا يُنفذ الضغط الجماعي بصورة متقنة وبالطاقة المطلوبة.

ورأى فليك أن برشلونة افتقد إلى الانتعاش البدني أمام ريال مدريد، بعد جدول مزدحم بالمباريات، على الرغم من أن فريقه حصل على يوم إضافي للراحة مقارنة بمنافسه عقب مباريات منتصف الأسبوع، كما أن المدرب الألماني انتظر حتى الدقائق الأخيرة للدفع بكل من مواطنه كريم أديمي، والبرازيلي جابريال جيزوس.

ويعاني برشلونة أيضًا من مشكلات بسبب الإصابات في الخط الخلفي، إذ غاب كل من إريك جارسيا، والفرنسي جول كونديه، والدنماركي أندرياس كريستنسن عن «الكلاسيكو»، إضافة إلى داني أولمو، لاعب الوسط.

ولا يزال برشلونة يحتفظ بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث في سباق اللقب «27 مقابل 24».

ويملك الفريق القدرة على تحقيق سلسلة جديدة من الانتصارات، إذ تشكل الأسابيع المقبلة اختبارات مهمة أخرى للكتالوني، عندما يستضيف نوفمبر المقبل، أستون فيلا الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحلّ ضيفًا على أتلتيكو مدريد في الثامن من الشهر ذاته، ليستقبل بعدها بـ 30 يومًا، مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب «كامب نو».