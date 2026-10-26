فولف: أنتونيلي استثنائي وبطل قبل التتويج

منح الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس، توتو فولف، رئيس فريقه 9 انتصارات تبعث على التفاؤل الموسم الجاري، وذلك بعدما هيمن على سباق جائزة أمريكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بعد انطلاقه من المركز الأول.

وقال فولف بعد فوز أنتونيلي: «فيما يتعلق بأنتونيلي، فأهم شيء يمكن قوله هو أن هذا ⁠أفضل سباق قدمه حتى الآن، انطلق من خط البداية ‌مستخدمًا إطارات أقل جودة ثم ‌سيطر على السباق طوال الوقت، سباق قدمه بطل ​لم يصبح بطلًا بعد، لكنه استثنائي، أعتقد ‌أنه تفوق على أداء السيارة، أسلوبه في القيادة يتناغم تمامًا ‌مع السيارة».

من جهته، أبدى السائق الإيطالي الشاب، صاحب الـ20 عامًا، اتفاقه مع رئيس فريقه في الرأي، مضيفًا: «أعتقد أنه كان أحد أفضل السباقات بسبب الطريقة التي تطورنا بها خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تعلمون، كان جهدًا جماعيًا رائعًا، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجية إذ آمنا بالتوقف لمرة واحدة، وجميعهم يستحقون هذه النتيجة».

وتابع أنتونيلي: «كانت لدينا أسرع سيارة بالتأكيد في مونزا، كنا سريعين للغاية، لذا بالطبع كان الأمر مميزًا بشكل لا يصدق أن ننطلق من نهاية الترتيب، لكنها كانت أيضًا حلبة من السهل نسبيًا التجاوز فيها، سأظل أتذكر السباق إلى الأبد، ​لكن ربما كان سباق جائزة أمريكا أفضل من حيث التنفيذ، الطريقة التي بنينا بها الأداء طوال عطلة نهاية الأسبوع كانت جيدة».

وفاز السائق الإيطالي، الذي من المقرر أن ‌يصبح أصغر بطل ‌في تاريخ «فورمولا 1» في المكسيك مطلع ​الأسبوع ‌المقبل، ⁠بفارق يزيد ​على 13 ⁠ثانية، متبعًا استراتيجية التوقف مرة واحدة.

أما جورج راسل، زميله في الفريق وأقرب منافسيه على اللقب، الذي يتأخر بفارق 123 نقطة، بينما تتبقى 125 نقطة، لحصدها في البطولة، فقد انطلق من المركز السادس، وأنهى السباق ثامنًا وهو ما يجعل فرصه في المنافسة على اللقب ضئيلة.