«NBA».. دونتشيتش ينقذ ليكرز وجيمس يسقط

سجّل السلوفيني لوكا دونتشيتش، لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز الأمريكي الأول لكرة السلة، 52 نقطة، ليقود زملاءه إلى الفوز أمام مضيفه يوتا جاز، بنتيجة 132ـ123، في حقبة ما بعد ليبرون جيمس، الذي تعرض لخسارته الأولى مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، فريقه الجديد، أمام ضيفه ديترويت بيستونز 93ـ106، ضمن مباريات دوري «NBA» للمحترفين.

وقال دونتشيتش البالغ طوله 2.03م، بعد اللقاء: «شعور رائع، أن تخوض مباراة متقاربة في لحظاتها الحاسمة وتنجح في تسجيل تلك الرميات الثلاثية، لعبنا بأسلوبنا المعهود، نحن نتعلم من أخطائنا، لا يمكننا البدء بالمباريات بهذا الشكل مجددًا، نحن مجموعة متماسكة، أعتقد أن كافة اللاعبين الجدد شعروا بترحيب كبير هُنا، وهذا بالضبط ما نريده».

وبعد رحيل جيمس هذا الصيف إلى فيلادلفيا، بات دونتشيتش النجم الأول في صفوف ليكرز، وقدّم عرضًا استثنائيًا تضمن إلى رصيده التهديفي 10 تمريرات حاسمة، و8 متابعات و8 رميات ثلاثية ناجحة، إضافة إلى سرقتين.

وحظي دونتشيتش، صاحب الـ27 عامًا، بدعم كبير من أوستن ريفز، زميله في ليكرز، الذي سجل 29 نقطة، ليتمكن الفريق الضيف من حسم المباراة لصالحه في الدقائق الأربع الأخيرة، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة لفترات طويلة من اللقاء.

وتُعد هذه المرة الأولى الموسم الجاري التي يسجل فيها لاعب 50 نقطة أو أكثر، علمًا أن دونتشيتش تصدر قائمة هدافي الدوري في الموسم الماضي.

وبعد تحقيقه عددًا من الانتصارات في مستهل الموسم أمام جولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس كليبرز، واجه ليكرز أول اختبار حقيقي له الموسم الجاري في مدينة سولت ليك.

وسيطر يوتا جاز على مجريات الشوط الأول، موسعًا الفارق في بعض الفترات ليصل إلى 18 نقطة، بفضل أداء الفنلندي لاوري ماركانن «28 نقطة»، لكن ليكرز نجح في العودة، وأحرز دونتشيتش رمية ثلاثية قبل ثوانٍ قليلة من نهاية الربع الثاني، ليمنح فريقه تقدمًا طفيفًا مع نهاية الشوط الأول.

وفي الربع الرابع، استعاد يوتا جاز التقدم بفارق ضئيل قبل نحو أربع دقائق من النهاية، قبل أن ينجح دونتشيتش في تسجيل رمية ثلاثية أخرى عدّل بها النتيجة لتصبح 116ـ116.

وواصل دونتشيتش وريفز هجومهما، حيث تفوقا بمفردهما على مجموع نقاط لاعبي يوتا جاز في الربع الأخير، ليقودا ليكرز لتحقيق انطلاقة قوية بسجل خالٍ من الهزائم مع 3 انتصارات تواليًا.

وفي المباراة الأخرى، تلقى سفنتي سيكسرز، الذي فاز في مبارياته الثلاث الافتتاحية، هزيمة أمام بيستونز بفارق 13 نقطة، في مباراة اكتفى خلالها جيمس، ابن الـ 41 عامًا، بتسجيل 18 نقطة.

وفرض بيستونز الذي تصدر المنطقة الشرقية في الموسم الماضي، سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، موسعًا الفارق إلى 21 نقطة خلال الربع الثاني.

وحاول تايريز ماكسي، أفضل مسجل في اللقاء برصيد 29 نقطة، جاهدًا إعادة سفنتي سيكسرز إلى أجواء المباراة بإحرازه 18 نقطة في الربع الأخير، لكن الفريق الضيف نجح في الصمود أمام الضغوطات، ليحقق بدوره فوزه الثالث تواليًا.