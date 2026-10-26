أبها.. بوريتش يفاضل بين جوري وكشيم

يفاضل الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، بين الجناح الفرنسي أليمامي جوري، وكشيم القحطاني، للزج بأحدهما بدلًا من البلجيكي ميتشي باتشواي المصاب، أمام الفيصلي في المواجهة «المرحّلة» من الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بوريتش، رسم التشكيل النهائي في التدريب الرئيس الأحد الماضي، على أن يجري مرانًا ترفيهيًا، الإثنين، قبل المباراة التي تلعب، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

وبيّن أن القائمة الأساسية المتوقعة التي سيدخل بها المدرب الكرواتي، ضمت كلًا من: الفرنسي دونوفان ليون في حراسة المرمى، وأمامه محمد الدوسري والكوراساوي جولين جاري وعبد الباسط هندي وخالد الشمراني، وفي الوسط عبد الكريم دارسي وناصر الدعجاني وعبد الله الفهد وفراس الغامدي، والكاميروني جورج نكودو، و«جوري أو كشيم».

ويسعى الجهازان الإداري والفني مع اللاعبين إلى تحقيق أول انتصار للفريق في الدوري.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد التعادل مع الخليج والدرعية، فيما تلقى 7 هزائم.