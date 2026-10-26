الاتحاد.. فيسينج يعتمد 8 أجانب ويبعد مختار والغامدي

رمى الألماني ينز فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بكامل ثقله وأشرك 8 لاعبين أجانب في التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها أمام مضيفه نيفتشي فرغانة الأوزبكي، في مواجهة الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تنطلق عند الـ 04:45 مساء الإثنين، وفق القائمة التي نشرها الاتحاد القاري عبر موقعة الرسمي، الإثنين.

واختار فيسينج، لحراسة المرمى الصربي بريدراج رايكوفيتش، أمامه البرتغالي دانيلو بيريرا «القائد» وسعد الموسى، وفي ظهيري الجنب مهند الشنقيطي وفارس عابدي، وفي الوسط، الكولومبي ريتشارد ريوس والسنغالي ديون لوبي، والجزائري حسام عوار، وفي المقدمة الهولنديان فاينالدوم، وستيفن بيرجوين، وفي المقدمة وحيدًا النيجيري جورج إيليخينيا.

وأبعد فيسينج، أحمد الغامدي ومختار علي، اللذين ظهرا أساسيين في المواجهة الأخيرة للفريق أمام الدرعية، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، وكسبها 2ـ0.

ويسعى الاتحاد إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة القارية عن مجموعة «الغرب» بعد أن خرج بتعادل 1ـ1 أمام الشمال القطري، قبل أن يخسر على أرضه وبين جماهيره أمام شباب الأهلي الإماراتي 1ـ2.

فيما يأتي نيفتشي في المركز السابع بثلاث نقاط، جمعها من الفوز على القوة الجوية العراقي، قبل أن يخسر أمام النصر السعودي 1ـ3.

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة للاتحاد، الذي يحتاج إلى تصحيح مساره القاري وتفادي تعثر جديد قد يعقّد حساباته في سباق التأهل، في حين يمنح الفوز نيفتشي فرصة لتعزيز رصيده والتقدم في الترتيب.