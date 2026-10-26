ألفاريز: لا أحتمل الانتظار حتى أدخل الحلبة

كشف الملاكم المكسيكي ساول كانيلو ألفاريز، عن حماسه الكبير لخوض المواجهة المرتقبة أمام الفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي، على لقب المجلس العالمي للملاكمة «WBC»، لوزن فوق المتوسط، ضمن الحدث العالمي «المكسيك ضد العالم - Mexico vs. The World»، المُقرر تنظيمه، السبت المقبل، على حلبة «The Venue»، ضمن فعاليات النسخة السابعة من «موسم الرياض».

وقال ألفاريز، في تصريحات صحافية، عند وصوله الرياض، العاصمة السعودية، صباح الإثنين «أشعر أنني في حالة رائعة، لا أحتمل الانتظار حتى ⁠أدخل الحلبة، أعتقد أن جسدي كان بحاجة ‌إلى هذا النوع ‌من الراحة، والآن أشعر كأن 10 ​أعوام مرت من دون ‌خوض أي نزال، لذا لا أحتمل الانتظار».

وأكد الملاكم المكسيكي صاحب الـ36 عامًا، الذي حظي بترحيب قوي من المشجعين عند وصوله إلى فندقه، أن النزال اكتسب أهمية أكبر مع وجود لقب على المحك، مضيفًا: «دخول الحلبة ‌لمواجهة بطل عالمي وأن أصبح بطلًا عالميًا مرة أخرى يعني لي الكثير».

وأشار ألفاريز إلى أنه ⁠تعلم من الخسارة التي تلقاها من كروفورد، معترفًا أنه لم يكن في الحالة الذهنية المناسبة آنذاك، متابعًا: «الأخطاء الصغيرة هي الفارق بين الفوز والخسارة، أعرف ما فعلته في النزال الأخير، لم أكن في كامل تركيزي ذهنيًا في الأسبوع الذي سبق النزال، لكن تحدث مثل هذه الأمور وأتعلم منها، وهذا كل شيء، علينا المضي قدمًا».

وأبان نجم الملاكمة المكسيكي عن ذهابه بصحبة فريقه، بقيادة المدرب إيدي رينوسو، إلى إسبانيا للتدرب ​مع معسكر أولكسندر أوسيك، بطل ​الوزن الثقيل، مكملًا: «تعلمنا من الأفضل، وساعدني فريق أوسيك كثيرًا، وسنُظهر ذلك السبت».

ولم يخض ألفاريز، البطل السابق مرتين بلا منازع في وزن فوق المتوسط، أي نزال منذ خسارته أمام تيرنس كروفورد في سبتمبر 2025.