كلب ينقذ مهاجم أرسنال

نجا الإنجليزي جيرمين بينانت، مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم السابق، من هجوم حيوان مفترس، بعد إنقاذ كلبه وتدخله لفك الاشتباك، وذلك وفق ما كشفته وسائل الإعلام البريطانية، الإثنين.

واستلزمت إصابة بينانت، الذي سبق وأن مثّل ليفربول، أكثر من 50 غرزة جراحية بعد الواقعة، بعدما هاجمه كلب من فصيلة جيرمان شيبارد في الشارع.

وبثّ اللاعب الإنجليزي، صاحب الـ43 عامًا، صورة عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر ساقه اليُمنى ملفوفة بضمادات كثيفة، معلقًا: «تعرضت ‌لهجوم من كلب ​من فصيلة ‌جيرمان شيبارد وحاول كلبي حمايتي، ‌لكن الكلب الآخر عقر ساقي».

وأضاف بينانت، الذي أعلن اعتزاله 2018: «كنت ملقى على الأرض والكلب لا يزال ممسكًا بي ‌دون أن يظهر أي بوادر على إفلاتي إلى ⁠أن ⁠تدخل كينج، لقد أبعد الكلب وأنقذني مما كان يمكن أن يكون موقفًا مروعًا لي».

ووجه بينانت رسالة إلى الكلب، متابعًا: «بطلي، ما زلت تحميني وتحاول الاعتناء بي، أنت أسطورة ​يا ​كينج، أحبك، إنه أوفى صديق للإنسان».

وتعرض الكلب كينج لإصابة طفيفة في ساقه.