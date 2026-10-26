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حصة تدريبية

2026.10.26 | 04:08 pm
شارك لاعبو المنتخب الهندي للكريكت، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة المنتخب النيوزيلندي، الثلاثاء، وذلك قبيل المباراة الثالثة ضمن سلسلة مباريات الكريكيت بصيغة «T20».
حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية

حصة تدريبية