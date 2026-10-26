حصة تدريبية

شارك لاعبو المنتخب الهندي للكريكت، الإثنين، في حصة تدريبية أخيرة، استعدادًا لمواجهة المنتخب النيوزيلندي، الثلاثاء، وذلك قبيل المباراة الثالثة ضمن سلسلة مباريات الكريكيت بصيغة «T20».