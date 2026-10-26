الفيصلي يطير من القصيم إلى أبها

غادر فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، الإثنين، من مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي في القصيم إلى مطار أبها الدولي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويواجه الفيصلي مضيفه أبها، الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، لحساب الجولة الثامنة «المؤجلة» من دوري روشن السعودي.

وأوضح المصدر ذاته أن الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي فضّل إجراء حصة تدريبية أخيرة في أبها، الإثنين، بعد وصول البعثة.

ويحتل الفيصلي المركز الـ 15 برصيد سبع نقاط من انتصار وأربعة تعادلات، وخمس خسائر، فيما يأتي أبها في المركز الـ 18 والأخير برصيد نقطتين من تعادلين وسبع خسائر دون أي انتصار.