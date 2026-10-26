بعد غياب 159 يوما.. سالم أساسيا أمام الشمال

رجحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيدخل في القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، أمام الشمال القطري، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة والتي تلعب، الثلاثاء، على ملعب «البيت» في الخور.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سالم «35 عامًا»، الذي اكتفى بالمشاركة في ثلاث دقائق أمام الحزم والقادسية «دوريًا»، أبدى كامل جاهزيته الفنية والبدنية، للظهور الأول أساسيًا، بعد فترة غياب استمرت نحو 159 يومًا، خضع خلالها لبرنامج تأهيلي وعلاجي، عقب العملية الجراحية التي أجريت له الصيف الماضي، على أن يتحدد الأمر بشكل نهائي في الاجتماع الفني الذي سيعقد قبل المباراة بساعات.

وخاض الدوسري آخر مواجهة بقميص فريقه لاعبًا أساسيًا في 21 مايو 2026 أمام الفيحاء في المجمعة ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي، وأجرى بعد نهاية مشوار المنتخب السعودي في مونديال أمريكا عملية جراحية في وتر الركبة، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن، خضع بعدها لفترة علاجية وتأهيلية قبل عودته من جديد.

وبيّنت المصادر نفسها، أن الهلال سيفتقد البرازيلي جابرييل مارتينيلي لإراحته بعد إصابة عضلة الفخذ التي تعرض لها أمام القادسية، الجمعة الماضي، إضافة إلى الهولندي سامرفيل «الموقوف» انضباطيًا 3 مباريات، قضى منها مباراة واحدة.

ومن المنتظر أن يعقد إنزاجي وأحد اللاعبين مساء الإثنين مؤتمرًا صحافيًا للحديث عن الجوانب الفنية المتعلقة بالمباراة، يختتم بعدها الفريق تدريبه الأخير استعدادًا للمواجهة.