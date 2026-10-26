النصر يطلب قيد علوان وسلام في «نخبة» آسيا

رفعت إدارة نادي النصر، خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تطلب قيد عبد الهادي علوان، حارس المرمى، والتونسي ياسين سلام، ظهير أيمن، في القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة النادي العاصمي، سبق لها أن وقعت عقود الثنائي علوان وسلام، قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيف الماضي، وتأمل بالموافقة على قيدهما في القائمة، وفق أنظمة الاتحاد الآسيوي التي تتيح قيد اللاعبين الجدد خاصة من تم التوقيع معهم في آخر فترة الانتقالات الماضية.

من جانب آخر، سمح الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق، للثنائي علوان وسلام، الالتحاق بفريق تحت 21 عامًا، للمشاركة أمام القادسية في الجولة الثانية من بطولة دوري «جوي للنخبة» التي تلعب عند الـ 08:45 مساء الإثنين على ملعب النادي في الرياض، فيما رفض إعادة سعد حقوي «المهاجم» وعواد أمان «الظهير الأيسر» وعبد الرحمن سفياني «جناح أيمن» للمشاركة.

وكانت إدارة النصر وقعت مع التونسي ياسين سلام «19 عامًا» في خانة المواليد ضمن الفئات السنية، في الصيف الماضي، لمدة عامين مع أفضلية التجديد لعام إضافي، فيما تعاقدت مع علوان بنظام الإعارة قادمًا من الفتح.

ومن المنتظر أن يجري لاعبو الأصفر العاصمي، تدريباتهم، مساء الإثنين، ضمن البرنامج الذي تم تعديله، بعد تأجيل مواجهة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة، على أن يخضع الجميع لمناورة استعدادًا لمباراة الخلود والتي تُجرى، الخميس المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.