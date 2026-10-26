جماليات «الخط العربي» تستقطب زوار معرض باكو

شارك مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم» في معرض باكو الدولي للكتاب 2026، في العاصمة الأذربيجانية الذي اختتم، الأحد، ضمن جناح السعودية الذي نظمته هيئة الأدب والنشر والترجمة.

واستعرض المركز خلال مشاركته أبرز منجزاته ومبادراته في مجالات تعليم الخط العربي وتطويره، إلى جانب برامجه التدريبية والثقافية، ومشروعاته المعرفية ومشاركاته الدولية، التي عكست دوره في المحافظة على هذا الفن الأصيل، وتنمية مهارات الممارسين والمهتمين به، وتوسيع نطاق حضوره محليًا وعالميًا.

وتضمنت المشاركة ركنًا تفاعليًا لفن الخط العربي، أتاح لزوار المعرض التعرف على جماليات الحروف العربية، وأساليب كتابتها، وخوض تجارب فنية مباشرة، أبرزت تنوع الخطوط العربية وخصائصها الجمالية، وأسهمت في تعزيز التفاعل مع الجمهور الأذربيجاني والدولي، والتعريف بالخط العربي، بوصفه أحد الفنون المرتبطة بالهوية الثقافية العربية.

وجسّدت مشاركة المركز في المعرض جهوده في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي، ومد جسور التواصل بين الثقافات من خلال فن الخط العربي، إلى جانب إبراز دور السعودية في رعاية هذا الفن وتطويره، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز الحضور الثقافي السعودي على المستوى الدولي.