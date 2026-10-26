420 مهرا ومهرة في مزاد نادي سباقات الخيل

أعلن نادي سباقات الخيل تنظيم مزاد نادي سباقات الخيل 2026 في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية في الرياض، على مدى خمسة أيام موزعة على أسبوعين، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026، بمشاركة 420 مهرًا ومهرة من مواليد 2025.

ويستهدف المزاد الملاك والمنتجين السعوديين، والملاك الجدد، والمشترين من دول الخليج، إلى جانب المدربين والوكلاء والمهتمين برياضة سباقات الخيل، بما يوفر منصة لعرض المهور والمهرات وإتاحة الفرص أمام الراغبين في دخول مجال السباقات وتعزيز مشاركتهم في هذه الرياضة.

ويمثل المزاد فرصة لاقتناء خيل واعدة للمشاركة في سباقات النادي خلال المواسم المقبلة، إذ ستتنافس الخيل المباعة ضمنه في سباقات عمر السنتين خلال موسمي الطائف والرياض 2027ـ2028، وفي سباقات عمر الثلاث سنوات خلال موسم 2028ـ2029، بما يعزز ارتباط المزاد بالمسار التنافسي للخيل ويفتح المجال أمام الملاك للاستثمار في الخيل المخصصة للسباقات.

وتتميز الخيل المعروضة بأنساب موثقة ومعتمدة دوليًا، بما يعزز الشفافية والثقة لدى المشترين، ويدعم اتخاذ قرارات الشراء استنادًا إلى معلومات موثوقة عن الخيل المعروضة.

وفي إطار دعم الخيل المباعة في المزاد، يخصص نادي سباقات الخيل سبعة أشواط للخيل المباعة في مزاد النادي، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 3,450,000 ريال، بما يدعم فرص مشاركتها في السباقات ويعزز جاذبية المزاد للملاك والمشترين.

ويأتي تنظيم المزاد امتدادًا لجهود نادي سباقات الخيل في دعم الإنتاج المحلي والمربين السعوديين، وتوسيع قاعدة المشاركة في السباقات، والإسهام في تنمية قطاع الفروسية وتعزيز استدامته.

وينظم المزاد خلال الأسبوع الأول من الأحد 29 نوفمبر حتى الأربعاء 2 ديسمبر 2026، على أن يختتم فعالياته الأحد 6 ديسمبر 2026.