مواصلات جدة توثق تنظيف قاع البحر

وثّقت شركة مواصلات جدة نتائج المرحلة الأولى من مبادرة «البحر بحرك» لتنظيف قاع البحر بمرسى جدة في أبحر الشمالية، التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وأمانة محافظة جدة، ووزارة الرياضة، وعدد من الجهات المشاركة.

وأسفرت أعمال المبادرة، التي استمرت ستة أيام، عن إزالة 7.263 طن من المخلفات البحرية، بمشاركة 419 غواصًا ومتطوعًا، نفذوا 227 غوصة بإجمالي 54 ساعة عمل ميداني.

وشملت الأعمال الاستعانة بفرق فنية متخصصة ومعدات للتعامل مع المخلفات كبيرة الحجم وإزالتها بأمان وكفاءة، بما يعزز تكامل الجهود الميدانية للغواصين والمتطوعين.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة البحرية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ورفع الوعي بأهمية الحد من الممارسات التي تتسبب في وصول المخلفات إلى البيئة البحرية.