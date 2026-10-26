قبل الحزم.. جوميز يجهز كينج

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، من الجهاز الطبي في النادي وضع برنامج تأهيلي مكثف للمهاجم النرويجي جوشوا كينج، لتجهيزه للمشاركة في مباراة الحزم لحساب الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وفق ما كشفته مصادر «الرياضية».

وكان اللاعب صاحب الـ34 عامًا قد غادر الملعب مطلع الشوط الثاني في المباراة الماضية عقب تعرضه لإصابة عضلية، وهي المواجهة التي تعثر فيها الخليج أمام الأهلي بنتيجة 1ـ4 في الجولة الـ11 من المسابقة.

ويدخل الخليج «المركز العاشر بـ12 نقطة» اللقاء بهدف تصحيح المسار والابتعاد عن مناطق الخطر عندما يستضيف الحزم «صاحب المركز 13 بـ10 نقاط»، الخميس المقبل.