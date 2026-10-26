الأهلي في مهمة تعزيز الموقع القاري أمام الغرافة

يتطلع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى مواصلة مشواره الإيجابي في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يستقبل الغرافة القطري، الإثنين، عند الـ 07:00 مساءً، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في مواجهة تجمع بين طموح صاحب الأرض في الاقتراب من الصدارة وحاجة ضيفه إلى استعادة توازنه القاري.

ويخوض الأهلي، حامل لقب البطولة مرتين متتاليتين، المباراة وفي رصيده أربع نقاط وضعته في المركز الخامس ضمن ترتيب فرق منطقة الغرب، بعدما استهل مشواره بالتعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكي، قبل أن يتجاوز الوصل الإماراتي 3ـ1، مسجلًا أربعة أهداف مقابل استقبال هدفين. ويمنح الفوز بطل النخبة فرصة تعزيز موقعه في مراكز المقدمة، ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل، يدخل الغرافة المواجهة من المركز الثالث عشر دون نقاط، بعدما خسر أمام الاستقلال الإيراني 1ـ2 في الجولة الثانية، عقب خسارة مباراته الافتتاحية أمام الهلال، ليكتفي بتسجيل هدفين مقابل أربعة أهداف استقبلتها شباكه. وتضع هذه البداية الفريق القطري تحت ضغط تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على التأهل إلى دور الـ16.

ويعول الأهلي، بقيادة مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، على مجموعة من العناصر البارزة، يتقدمها الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز، ولاعب الوسط فالنتين أتانجانا، إلى جانب المهاجم الإنجليزي إيفان توني، وفراس البريكان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، في سعيه إلى فرض إيقاعه الهجومي وحسم المواجهة مبكرًا.

وعلى الجانب الآخر، يأمل الغرافة، بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو مارتينز، في الحد من خطورة أصحاب الأرض، مع الاستفادة من القدرات الفنية للجزائريين ياسين براهيمي وآدم وناس، إلى جانب مواطنهما إسماعيل بن ناصر، من أجل صناعة الفرص وتهديد مرمى الأهلي، خصوصًا أن الفريق القطري يحتاج إلى تحسين فاعليته الهجومية وتجنب الأخطاء الدفاعية التي كلفته نقاطًا في الجولتين الماضيتين.

وتمنح المواجهات المباشرة الأخيرة الأهلي أفضلية معنوية قبل اللقاء، إذ لم يخسر في آخر ست مباريات أمام الغرافة ضمن البطولة القارية، محققًا ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، كما نجح في التسجيل خلال سبع من أصل ثماني مواجهات جمعتهما. وفي المقابل، سيكون على الفريق السعودي إحكام تنظيمه الدفاعي، بعدما استقبل أهدافًا خلال مباراتيه السابقتين في النسخة الجارية.