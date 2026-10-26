«الشياطين» يقتربون من إقالة كاريك

يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، احتمال إجراء تغيير جديد على رأس الجهاز الفني، وإقالة مايكل كاريك، مدرب «الشياطين الحمر»، وذلك بعد ثماني مباريات متتالية من دون أي فوز.

وحظي كاريك، لاعب وسط يونايتد السابق بتصفيق حار من الجماهير أثناء توجهه إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس عقب الخسارة أمام بورنموث 0ـ3 على ملعب «أولد ترافورد»، الأحد، لكن بعد لحظات، دوّت صافرات الاستهجان مع مغادرة اللاعبين أرض الملعب، في إشارة واضحة إلى أن الجماهير تعرف من تحمّله مسؤولية المستوى المتراجع الذي يعيشه الفريق.

ووقع كاريك عقدًا لمدة عامين مايو الماضي، بعد أن قاد انتفاضة لافتة إثر معاناة الفريق تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، حيث أنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث في الدوري الممتاز، وعاد إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن التراجع الحاد الموسم الجاري يُعيد إلى الأذهان قصة مألوفة لجماهير يونايتد التي لم تحتفل بلقب الدوري منذ 13 عامًا، عندما كان السير الإسكتلندي أليكس فيرجسون لا يزال في القيادة.

ورفض كاريك الذي بدا متأثرًا، من الهزيمة، اعتبار الجولة التي قام بها لتحية الجماهير بعد المباراة بمثابة وداع، في وقت يحاول فيه استيعاب الانحدار السريع لفريقه، قائلًا: «كنت أدرك بالتأكيد أننا لم نصل إلى الكمال وأن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، لكن هذا لا يعني أنه كان ينبغي أن تسير الأمور بهذا الشكل».

ولا يزال كاريك، صاحب الـ45 عامًا، متمسكًا بمنصبه، لكن موقعه يبدو أكثر هشاشة يومًا بعد يوم، مع تداول اسمي إيدي هاو، مدرب نيوكاسل السابق، ويوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا السابق، كمرشحين محتملين لخلافته.

وكان كاريك الذي فاز بالعديد من الألقاب خلال الحقبة الذهبية للنادي تحت قيادة فيرجسون، سابع مدرب دائم يتولى المهمة منذ اعتزال المدرب الإسكتلندي.

وجاء الإسكتلندي ديفيد مويس بسجل قوي في الدوري الإنجليزي، كما امتلك الهولندي لويس فان جال والبرتغالي جوزيه مورينيو تاريخًا حافلًا، فيما اعتُبر كل من الهولندي الآخر إريك تين هاج والبرتغالي الآخر روبن أموريم من أبرز المدربين الصاعدين.

وينتمي كاريك إلى الفئة ذاتها التي ينتمي إليها النرويجي أولي جونار سولشاير الذي تولى تدريب الفريق بين 2018 و2021، باعتباره خيارًا عاطفيًا ولاعبًا سابقًا أسهم بشكل كبير في أمجاد النادي خلال عهد فيرجسون.