الرياض تستضيف منتدى الأفلام السعودي

تنطلق النسخة الرابعة من منتدى الأفلام السعودي، برعاية الأمير بدر بن فرحان، وزير الثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، في استوديوهات جاكس للأفلام بمدينة الرياض، تحت شعار «لقاء صُنّاع المشهد»، الأربعاء المقبل، وتستمر لمدة يومين.

ويجمع المنتدى في نسخته الجديدة قيادات القطاع وصنّاع القرار والمحترفين والمختصين في صناعة الأفلام، ليواصل دوره محفزًا رئيسًا في تمكين وتطوير صناعة الأفلام في السعودية، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المرتكزة على رؤية السعودية 2030.

ويتضمن المنتدى مؤتمرًا يحتضن جلسات حوارية، ومعرضًا للشركات ذات الصلة بقطاع الأفلام، إلى جانب ورش عمل متخصصة، بما يتيح للمشاركين تبادل المعرفة والخبرات، والتواصل مع الجهات والشركات العاملة في الصناعة.

وتأتي نسخة 2026 امتدادًا لمسيرة من الشراكات الفعلية، التي أثمرها المنتدى، إذ شهدت الثلاث نسخ الماضية توقيع 94 اتفاقية بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال سعودي.