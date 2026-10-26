اختبارات طبية تحدد موقف هوساوي

أرجأت الفحوص الطبية حسم موقف زكريا هوساوي، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من المشاركة أمام الشباب، الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في وقت يواصل فيه برنامجه العلاجي بمقر النادي، وفقًا لما ذكرته مصادر خاصة لـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر أن هوساوي، المستبعد من مواجهة الغرافة القطري، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، بات الأقرب بين الرباعي المصاب للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد التحسن الواضح في استجابته للعلاج، على أن تحدد الاختبارات الطبية مدى جاهزيته للقاء المقبل.

وفي السياق ذاته، واصل التركي ميريح ديميرال ونايف مسعود وصالح أبو الشامات برامجهم العلاجية في مقر النادي، عقب استبعادهم من مواجهة الغرافة، تمهيدًا لاستكمال مراحل التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي تطورات الحالة الصحية للاعبين الأربعة، في ظل توالي الاستحقاقات المحلية والقارية، وحاجة الفريق إلى استعادة عناصره المصابة لتعزيز خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.