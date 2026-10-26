22 نقطة تفاعلية تصاحب موسم سباقات الرياض

يقدم نادي سباقات الخيل ضمن موسم سباقات الرياض 2026ـ2027 برنامجًا مصاحبًا يضم 22 نقطة تفاعلية في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، تجمع بين الأنشطة الترفيهية والتجارب الثقافية والعائلية، بهدف توسيع تجربة الزوار خارج مضمار السباق.

وتشمل الفعاليات عروضًا فلكلورية مستوحاة من التراث السعودي، وألعابًا وتحديات تفاعلية وعروضًا متجولة، إلى جانب مناطق المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة والجلسات الشتوية.

وتتزامن الأنشطة مع أمسيات السباقات يومي الجمعة والسبت، ضمن موسم يستمر حتى 17 أبريل 2027، في إطار توجه النادي إلى تعزيز تجربة الحضور والجمع بين رياضة الفروسية والترفيه والهوية الثقافية السعودية.