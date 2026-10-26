الكاحل يبعد إسبارت عن برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، غياب تشافي إسبارت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن الملاعب قُرابة سبعة أسابيع، وذلك بسبب إصابة في الكاحل.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان صحافي، أن إسبارت، الذي يُمثّل أيضًا منتخب إسبانيا الأولمبي، يُعاني من إصابة في المفصل الذي يربط بين عظمتي الظنبوب والشظية، وسيبتعد عن الملاعب قٌرابة سبعة أسابيع.

وتعرض إسبارت، الظهير البالغ من العمر 19 عامًا، للإصابة خلال خسارة برشلونة أمام ريال مدريد، غريمه التقليدي، 1ـ2 في «الكلاسيكو»، الأحد، على ملعب «كامب نو» وذلك ضمن منافسات المرحلة العاشرة، ما اضطره إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد تدخل مع الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب وسط مدريد.

وفرض إسبارت نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة الموسم الجاري، وأصبح أحد العناصر المنتظمة في فريق المدرب الألماني هانزي فليك.

وينضم المدافع الشاب إلى عدد من زملائه الموجودين على لائحة المصابين، من بينهم الفرنسي جول كونديه «الكاحل»، وإريك جارسيا «الفخذ»، والدنماركي أندرياس كريستنسن «العضلة الرباعية»، وداني أولمو «العضلة الضامة اليسرى».

ويغيب إسبارت عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري في الثامن من نوفمبر المقبل، إضافة إلى مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا، أمام أستون فيلا الإنجليزي وصباح الأذربيجاني ومانشستر سيتي الإنجليزي، إلى جانب مباريات ديبورتيفو ألافيس، وفياريال وديبورتيفو لا كورونيا وسلتا فيجو.

وعلى الرغم من تعرضه للهزيمة الأولى محليًا الموسم الجاري، لا يزال برشلونة يتصدر الدوري بفارق نقطتين أمام أتلتيكو مدريد، وثلاث نقاط أمام ريال مدريد.