الأهلي يكتفي بستة أجانب.. وكنتيه يظهر

اكتفى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بإشراك ستة لاعبين أجانب ضمن التشكيلة التي اختارها لمواجهة الغرافة القطري، الإثنين، في جدة لحساب ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، مع غيابات بالجملة عن القائمة شملت ثلاثة عناصر غير سعودية.

ويتضمن التشكيل الذي بثّه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» البرازيلي روجر إيبانيز، قلب الدفاع، والأوكراني أرتيم بوندارينكو، والأرميني إدوارد سيبرستيان، ثنائي الوسط، والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، والبرازيلي ماتيوس جونسالفيس، الجناحين الأيمن والأيسر، والإنجليزي إيفان توني، رأس الحربة.

ويشارك برفقتهم عبد الرحمن الصانبي، حارس المرمى، وسعيد باعطية، الظهير الأيمن، ومحمد سليمان بكر، قلب الدفاع، وسعد بالعبيد، الظهير الأيسر، وزياد الجهني، لاعب الوسط.

ويجلس على مقاعد البدلاء الفرنسيان فالنتين أتانجانا وإبراهيما ديابي، لاعبا الوسط، إضافة إلى المدافع الجامبي أبو بكر كنتيه الذي يظهر للمرمى الأولى في قائمة الفريق منذ التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويغيب عن الأهلي مدافعه التركي ميريح ديميرال، وزميله السنغالي إدوارد ميندي، حارس المرمى، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو، إضافة إلى عدد من الأسماء المحلية مثل الجناح صالح أبو الشامات، وزكريا هوساوي، الظهير الأيسر.

وبدأ الأهلي مشواره القاري بالتعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكي قبل الفوز على الوصل الإماراتي 3ـ1.