يوروبا ليج.. شروط السلامة تُقدّم مباراة رين وأولمبياكوس

أسهمت التحركات الاجتماعية المرتقبة في فرنسا، باحتمالية تقدّيم مباراة فريق رين الأول لكرة القدم، وأولمبياكوس اليوناني، المنظمة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، المقررة 5 نوفمبر المقبل، إلى الرابع من الشهر ذاته، وفق ما كشفت عنه مصادر لوكالة فرانس برس، الإثنين.

وأوضح مصدر في محافظة رين لوكالة فرانس برس أن المناقشات جارية لتقديم موعد هذه المباراة، مضيفًا: «المسألة لا تتعلق بالإمكانات المتاحة، بل بشروط الأمن والسلامة».

ومن المنتظر أن تشهد فرنسا، نوفمبر المقبل، إضرابات وتظاهرات دعت إليها نقابات عدة، ما سيتطلب تعبئة كبيرة لقوات الأمن.

وأشار مصدر مطلع على الملف إلى أن التوجه الحالي يميل إلى تنظيم المباراة الأربعاء، الرابع من نوفمبر، رهنًا بـ«موافقة السلطات الفرنسية»، على الرغم من أن الأربعاء يُخصص عادة للمسابقة القارية الأهم للاتحاد الأوروبي للعبة، وهي دوري أبطال أوروبا.