قاض إيطالي يوقف أليجري

أعلن القاضي الرياضي في الدوري الإيطالي، الإثنين، إيقاف ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو، بسبب إساءته إلى حكام المباراة وتصرفه العدواني تجاه أحد مسؤولي روما خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3ـ3، السبت، على ملعب نابولي.

وجاء طرد أليجري بعد وقت قصير من هدف التعادل المتأخر، الذي أحرزه ليوناردو باليردي لمصلحة روما، إذ احتج بشدة على احتساب الهدف بداعي وجود خطأ أثناء البناء للهجمة، لكن حكم الفيديو المساعد أقر بصحة الهدف، ما أثار غضب المدرب الإيطالي ودفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وسيغيب أليجري، إلى جانب تغريمه 10 آلاف يورو «11200 دولار»، عن مباراتي مونزا، الأربعاء، ويوفنتوس، الأحد، في الدوري الإيطالي، في وقت يسعى فيه نابولي، صاحب المركز العاشر، إلى استعادة توازنه بعد تحقيقه فوزًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات بالمسابقة.

وقالت الهيئة التأديبية، في قرار نشرته على الموقع الرسمي للدوري، إن أليجري وجه «عبارات مسيئة إلى مسؤولي المباراة»، قبل أن يبدي لاحقًا «سلوكًا عدوانيًا تجاه أحد مسؤولي الفريق المنافس» داخل غرفة تبديل الملابس.

وأضاف القاضي الرياضي أن خوان لوكا ساكي، الحكم الرابع، وأندريا كولومبو، حكم الساحة، وثقا هذه الوقائع، فيما جرى توثيق الحادثة الأخيرة أيضًا من مسؤولي مكتب الادعاء العام الاتحادي.

من جانبه، نفى أليجري عقب المباراة توجيه أي إساءة إلى الحكام، وقال لمنصة دازون إيطاليا: «تواصل الحكم الرابع مع حكم الساحة وكان سببًا في طردي، لكنني لم أقل أي شيء على الإطلاق».