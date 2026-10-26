أول فوز بعد الـ 90.. الاتحاد يذوق الفرحة الآسيوية

افتتح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم انتصاراته القارية الموسم الجاري بالتغلُّب على مضيفه نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 2ـ1، مساء الإثنين، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وللمرة الأولى منذ انطلاق الموسم الجاري، يحرز فريق المدرب الألماني ينس فيسينج هدف الفوز بعد الدقيقة 90.

وقلب «النمور» تأخرهم 0ـ1، على ملعب «الاستقلال» في مدينة فرغانة، وأحرزوا هدفين، الأول عن طريق الجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، من ضربة رأسية في الدقيقة 34، والثاني بواسطة المهاجم يوسف النصيري، في أولى ثواني الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وانبرى النصيري لتنفيذ ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، وسدّد بيسراه مودعًا الكرة في شباك أصحاب الأرض، الذين بدؤوا بالتسجيل، عبر الأوزبكي جشميد إسكنديروف، لاعب الوسط، من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وحقّق الاتحاديون فوزهم الأول في مجموعة الغرب، بعدما تعادلوا 1ـ1 مع الشمال القطري وخسِروا 1ـ2 من شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الجولتين الأولى والثانية، على الترتيب.

وهدفُ المهاجم المغربي هو الثاني للفريق بعد الدقيقة 90 منذ بدء الموسم، علمًا أن الأولّ أسهم في تعادلٍ، وأحرزه الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب الوسط، أمام الشمال.

وبتخطي عقبة نيفتشي، واصلت كتيبة فيسينج النتائج الإيجابية، وحققت ثلاثة انتصارات خلال أقل من أسبوع، بعدما فازت 4ـ1 على الاتفاق و2ـ0 على الدرعية، الثلاثاء والجمعة الماضيين، ضمن الجولتين 10 و11 من دوري روشن السعودي.