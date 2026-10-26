الإصابة تبعد مايا عن طوكيو

انسحبت مايا خفالينسكا، ​وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة من بطولة طوكيو المفتوحة للتنس هذا الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ ‌تعرضت لها ‌خلال بطولة ​ووهان ‌المفتوحة، ⁠حيث ​فازت بأول ⁠لقب لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وتغلبت خفالينسكا على مواطنتها البولندية إيجا شفيونتيك ⁠في قبل نهائي بطولة ‌ووهان ‌هذا الشهر ​قبل ‌أن تهزم سوناي ‌كارتال في النهائي.

ونشرت خفالينسكا على حسابها في تطبيق «إنستجرام» الإثنين «سافرت إلى طوكيو مبكرًا من ⁠أجل ⁠العلاج الطبيعي والتدريب في الملعب».

وأضافت «بذلت كل ما في وسعي للتعافي في الوقت المناسب، لكن للأسف ما زلت غير جاهزة للمنافسة».