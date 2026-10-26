كأس ديفيز.. ألكاراز يقود إسبانيا

يقود كارلوس ألكاراز تشكيلة إسبانية قوية في مسابقة كأس ديفيز في كرة المضرب، بعد أن أعلن القائد دافيد فيرير الجثنين قائمة منتخب بلاده في الأدوار النهائية.

وضمت التشكيلة الإسبانية ألكاراز، المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى جانب رافايل خودار، أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، مارسيل جرانويرس وبدرو مارتينيز.

وكانت إسبانيا أحرزت لقب كأس ديفيز للمرة الأخيرة 2019.

وقال فيرير: «لدينا فريق جيد جدًا، من دون أدنى شك».

وأضاف «أنا سعيد بتوافر جميع اللاعبين ومتحمس للغاية».

وتابع «من الواضح أننا من بين المرشحين للفوز بكأس ديفيز، لكن ذلك أمر طبيعي، فمن الأفضل دائمًا أن تمتلك أفضل اللاعبين».

وغاب ألكاراز، المصنف الثالث عالميًا، عن أربعة أشهر من الموسم بسبب إصابة في المعصم، لكنه عاد للمنافسات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينج ميدوز، ثم توج بلقب دورة طوكيو مطلع أكتوبر الجاري.

وتنظم منافسات الأدوار النهائية للمسابقة في مدينة بولونيا الإيطالية بين 24 و29 نوفمبر.

وستفتتح إسبانيا، وصيفة النسخة الماضية، مشوارها في الدور ربع النهائي بمواجهة النمسا، على أن تواجه في نصف النهائي الفائز من مباراة بريطانيا وألمانيا إذا نجحت في التأهل.