تمزق عضلي يحرم أبها من باتشوايي

أظهرت الفحوصات الطبية إصابة البلجيكي ميتشي باتشوايي، مهاجم فريق أبها الأول لكرة القدم، بتمزُّق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وخضع باتشوايي لهذه الفحوصات في مستشفى الحياة، الراعي الطبي لنادي أبها، بعد إصابته خلال مباراة الفريق مع نيوم، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وحسب المصادر، يحتاج اللاعب إلى راحة من أربعة إلى ستة أسابيع لتجاوز الإصابة والعودة مجددًا إلى خوض التدريبات والمباريات برفقة الفريق.

وانضمّ البلجيكي إلى أبها عبر نافذة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من أنتراخت فرانكفورت الألماني، ولعب مع الفريق 8 مباريات، جميعها ضمن بطولة الدوري، وسجّل هدفًا واحدًا استقبلته شباك الفيحاء في الجولة الرابعة.

وستبعده الإصابة، على الأقل، عن مباراة أبها المؤجلة مع الفيصلي، الثلاثاء، وبعدها أمام الاتحاد والشباب والتعاون في الجولات من الـ 12 وحتى الـ 14.