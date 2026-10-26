بعد 22 عامًا.. الاتحاد يجدد انتصار أبطال القارة

كرَّر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تفوُّقه على نيفتشي فرغانة الأوزبكي في أرض الأخير، بعد أكثر من 22 عامًا من التقائهما على الملعب ذاته.

وكسِب الاتحاد مضيفه 2ـ1، مساء الإثنين على ملعب «الاستقلال» في فرغانة، ضمن ثالث جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل بهدفٍ لكل فريق، لكن المهاجم المغربي يوسف النصيري أحرز هدفًا، بتسديدة من ركلة حرة مباشرة، في الدقيقة 90+1، مانحًا «النمور» النقاط الثلاث.

وتواجَه الفريقان للمرة الثالثة على الصعيد القاري، بعدما جمعتهما مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2003ـ2004، النسخة التي أودعت اللقب في خزائن بطولات «الإتي»، قبل أن يحتفظ به في 2005.

ولحساب المجموعة الرابعة من نسخة 03- 2004، أسفر لقاءا الفريقين السعودي والأوزبكي عن فوز الاتحاد 3ـ1 خارج أرضه، في الجولة الثانية، و3ـ0 في جدة، ضمن الجولة السادسة الأخيرة.

وجرى لقاء الجولة الثانية، على ملعب «الاستقلال»، في 24 فبراير 2004، قبل 8280 يومًا، وأحرز أهدافَ الضيوفِ خلالَه البرازيلي ديمبا، وحمزة إدريس، ورضا تكر.

وبعد 22 عامًا و8 أشهر ويومين، عاد «النمور» إلى الملعب ذاته، بعد تجديده، وكسِبوا نيفتشي فرغانة، بهدفي الجزائري حسام عوار، لاعب الوسط، والنصيري.