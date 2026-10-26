بثنائية الكويت.. الناهض يقود أخضر 16 إلى الفوز الأول

قاد عبد العزيز الناهض المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم إلى انتصاره الأول في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا 2026، الجارية في قطر، بعد تسجيله هدفي الفوز على الكويت 2ـ0، الإثنين، على ملعب سعود بن عبد الرحمن في مدينة الوكرة.

وافتتح الناهض التسجيل في الدقيقة 14 قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني «58»، مانحًا الأخضر ثلاث نقاطٍ، رفعت رصيده إلى أربعٍ في المجموعة الثانية.

وجاء انتصار المنتخب السعودي، بقيادة مدربه البرتغالي تياجو فارينها، بعد خسارته أمام مصر 0ـ5 في مباراته الأولى، وتعادله مع اليمن 1ـ1 في الثانية، ليحقق الفوز في ثالث مواجهاته بالبطولة.

ويستعدُّ الأخضر لمواجهة العراق، الخميس المقبل، على ملعب حمد بن خليفة في الدوحة، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضمُّ إلى جانبه منتخبات مصر، والعراق، واليمن، والكويت.